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أستاذ هندسة بترول: تحويل السيارات للعمل بالغاز لا يؤثر على كفاءة الموتور.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الدكتور جمال بيومي ، أستاذ هندسة البترول والطاقة،إن مصر دولة رائدة في مجال استخدام  الغاز الطبيعي ،مضيفا: " استخدام الغاز بدلا من البترول في السيارات كان مطلبا جماهيريا..والكثير من المواطنين كان يعوقه شراء الطاقة باهظة الثمن " .

وأوضح الدكتور جمال بيومي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ، لا يؤثر على حركة الموتور ، موضحا أن كافة إمكانات بنزين 92 متوفرة في الغاز الطبيعي .

وكشف "بيومي" أن جميع أنواع السيارات يمكن تحويلها للغاز الطبيعي ، ولكن في حالة أن يكون الموتور كفائته لا تقل عن 70% ، والدولة لديها بينية تحتية ، يوفرها قطاع البترول المصري .

ولفت إلى أن قطاع البترول  قام بتدريب العديد من الورش ، مرخصة من قطاع البترول المصري ، وعدد كبير من المتخصصين فيها .
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