أستاذ هندسة بترول: تحويل السيارات للعمل بالغاز لا يؤثر على كفاءة الموتور.. فيديو

قال الدكتور جمال بيومي ، أستاذ هندسة البترول والطاقة،إن مصر دولة رائدة في مجال استخدام الغاز الطبيعي ،مضيفا: " استخدام الغاز بدلا من البترول في السيارات كان مطلبا جماهيريا..والكثير من المواطنين كان يعوقه شراء الطاقة باهظة الثمن " .





وأوضح الدكتور جمال بيومي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ، لا يؤثر على حركة الموتور ، موضحا أن كافة إمكانات بنزين 92 متوفرة في الغاز الطبيعي .





وكشف "بيومي" أن جميع أنواع السيارات يمكن تحويلها للغاز الطبيعي ، ولكن في حالة أن يكون الموتور كفائته لا تقل عن 70% ، والدولة لديها بينية تحتية ، يوفرها قطاع البترول المصري .





ولفت إلى أن قطاع البترول قام بتدريب العديد من الورش ، مرخصة من قطاع البترول المصري ، وعدد كبير من المتخصصين فيها .