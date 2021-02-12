15 ألف عملية جراحية.. تحيا مصر: مليون و60 ألف مستفيد من مبادرة نور حياة

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن هناك أكثر من مليون مستفيد من مبادرة نور حياة حتى الأن، موضحًا أنه تم الكشف على مليون و 60 ألف شخص.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن المبادرة وصلت ل، 19 محافظة.





ولفت إلى أن المبادرة قامت بعمل 15 ألف عملية مياه على العين، و المبادرة توجه الخدمة للمواطنين فى المحافظات.





وأشار إلى أن هناك تعاون من مؤسسات الدولة و الصندوق، و الجميع يعمل على توفير الخدمات للمواطنين وذلك من خلال قاعدة البينات التى يمتلكها الصندوق.





وأوضح أن المبادرة توفر ما يحتاجه المواطنين، سواء توفير نظارة، أو التحويل للمستشفيات لإجراء العمليات.





وأكد أن المبادرة بدأت من عام 2019، وتم تقليل النشاط خلال الموجة الأولى من مواجهة فيروس كورونا ولكن الآن يتم العمل بمعظم المحافظات.



