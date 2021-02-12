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ديني

وزير الأوقاف يخطب الجمعة بالدقهلية بمناسبة العيد القومي للمحافظة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:07 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة،لتكون تحت عنوان : ” حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين ” ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفي السياق ذاته واصلت الوزارة حملات التعقيم والتطهير للمساجد على مستوى الجمهورية والتي بدأتها من صباح الأربعاء استعدادا لصلاة الجمعة وفي اطار الاجراءات الاحترازية المتبعة . 

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 30 مسجدا جديدا وثلاثة مساجد صيانة وترميم وذلك بعدد من محافظات مصر ، ويؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة الجمعة بمحافظة الدقهلية ليشارك المحافظة احتفالاتها بعيدها القومي ويتخلل الزيارة افتتاح 7 مساجد بالمحافظة بتكلفة إجماية 24 مليون جنيه. 

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها ، إن الافتتاح يأتي في إطار عمارة بيوت الله عز وجل ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020، 880 مسجدا حتى تاريخه .
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