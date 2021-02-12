وزير الأوقاف يخطب الجمعة بالدقهلية بمناسبة العيد القومي للمحافظة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة،لتكون تحت عنوان : ” حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين ” ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





وفي السياق ذاته واصلت الوزارة حملات التعقيم والتطهير للمساجد على مستوى الجمهورية والتي بدأتها من صباح الأربعاء استعدادا لصلاة الجمعة وفي اطار الاجراءات الاحترازية المتبعة .



