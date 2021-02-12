أول تعليق من قائد جيش ميانمار بعد فرض عقوبات ضده

دعا قائد الانقلاب في ميانمار، مين أونج هلاينج، المواطنين إلى وضع مصالح بلادهم أمامهم وتغليبها على مشاعرهم الشخصية والعودة إلى العمل بأسرع ما يمكن.





وحذر هلاينج في تصريحات له "أولائك من يقومون بتحريض الموظفين الحكوميين على المشاركة في حركة العصيان المدني"، مؤكدًا أنه سيعاقبهم جميعًا، وفقًا لصحيفة "ميانمار تايمز".





واشترط هلاينج على الأحزاب التعاون مع المؤسسة العسكرية إذا أرادوا بالفعل ممارسة الديمقراطية في البلاد.





وأضاف: "أود أن أحث الأمة بأكملها بجدية على التعاون مع تاتماداو لتحقيق الديمقراطية بنجاح. الدروس التاريخية علمتنا أن الوحدة الوطنية وحدها هي التي تضمن عدم تفكك الاتحاد واستمرار السيادة".





وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع على أمر تنفيذي بفرض عقوبات جديدة على قادة جيش ميانمار المسؤولين عن الانقلاب على رئيسة الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، أونج سان سوكي.