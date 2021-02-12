ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق من قائد جيش ميانمار بعد فرض عقوبات ضده

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:27 ص
مين أونج هيلانج
مين أونج هيلانج
Advertisements
محمد عثمان
دعا قائد الانقلاب في ميانمار، مين أونج هلاينج، المواطنين إلى وضع مصالح بلادهم أمامهم وتغليبها على مشاعرهم الشخصية والعودة إلى العمل بأسرع ما يمكن.

وحذر هلاينج في تصريحات له "أولائك من يقومون بتحريض الموظفين الحكوميين على المشاركة في حركة العصيان المدني"، مؤكدًا أنه سيعاقبهم جميعًا، وفقًا لصحيفة "ميانمار تايمز".

 واشترط هلاينج  على الأحزاب التعاون مع المؤسسة العسكرية إذا أرادوا بالفعل ممارسة الديمقراطية في البلاد.

وأضاف: "أود أن أحث الأمة بأكملها بجدية على التعاون مع تاتماداو لتحقيق الديمقراطية بنجاح. الدروس التاريخية علمتنا أن الوحدة الوطنية وحدها هي التي تضمن عدم تفكك الاتحاد واستمرار السيادة".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع على أمر تنفيذي بفرض عقوبات جديدة على قادة جيش ميانمار المسؤولين عن الانقلاب على رئيسة الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، أونج سان سوكي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

احترموا أصوات الشعب.. أول تعليق من بريطانيا على انقلاب ميانمار

الجنرال أونج هلاينج.. قائد جيش ميانمار والعقل المدبر للانقلاب الناعم

مطلوب للجنائية الدولية.. من هو قائد الانقلاب فى ميانمار ؟

انقلاب ميانمار.. بايدن يطالب جيش بورما بالتخلي عن السلطة ويهدد بالعقوبات.. واعتقال زعيمة الدولة أونج سان سو كي بعد فوزها الكاسح في الانتخابات

بصيغة شديدة اللهجة.. أول تعليق للبنك الدولي على انقلاب ميانمار

إدانات دولية واسعة للانقلاب العسكري في ميانمار.. وواشنطن تهدد

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. بعد زيارتها إلى مستشفى أبو الريش.. مواقف إنسانية لـ ياسمين صبري

عقب تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم.. حقيقة عروض احتراف محمد هاني

محمد شريف بعد التتويج ببرونزية كأس العالم: فخور جدا بوجودي في النادي الأهلي

في ذكرى ميلاد عمر الحريري.. حكاية إصابته بالسرطان

استادات تدرس إقامة احتفالية لـ الأهلي عقب التتويج ببرونزية كأس العالم

الموز.. سلاح الجزائر في معركة العجز التجاري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور