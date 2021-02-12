منها الغضب والحزن.. تطوير تقنية جديدة لقياس المشاعر الإنسانية بالذكاء الاصطناعي

قال الدكتور أبو العلا عطيفي حسنين، أستاذ النظم الذكية بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى جامعة القاهرة، إن موضوع التعرف على المشاعر والعواطف الخاصة باالإنسان بموجات الراديو يعد موضوع قديم جدا، مشيرا إلى أنه قديما كانوا يعتمدون على موضوع الصور للتعرف على المشاعر، إلا أنه الأن يتم الإعتماد على الذكاء الإصطناعى.





وأضاف "حسنين" خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه كان هناك تجربة أقبمت عام 2016 وكان الجهاز يرسل إشارات لمجموعة من الناس والإشارات المرتدة يتم تحليلها بواسطة الذكاء الإصطناعى، بالإضافة إلى إستخدام النموذج الرياضى وهى الشبكات العصبية التى تحاكى الفكر أو الشكل الخاص بالإنسان وكيف يفكر.





وتابع أن الذكاء الإصطناعى مازال يحتاج إلى بيانات، لافتا إلى أنه يمكن إستخدام تلك الموجات فى تطبيقات كثيرة جدا مثل الرعاية الصحية وتحديد سلوك المستهلك، "الجهاز من الممكن معرفة ما يشعر به الإنسان وهو لايبوح به، حيث أنه يعتمد على نتائج غير حاسمة وتصل إلى 71%".





وأكد أن التجربة عام 2016 أعتمدت على ثلاث تصنيفات فقط وهى الغضب والحزن والفرح، ولكن التطبيق عام 2020 زاد من عدد التصنيفات ووصل إلى 6 تصنيفات وهم، السعادة والحزن والغضب والخوف والمفاجأة، متباعا أن التجربة مفيدة جدا وتحتاج إلى التجارب على الكثير من الأشخاص من قدرة الوصول لتصنيفات متعددة، ومنها المشاعر المختلطة.