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رياضة

طلائع الجيش يستضيف اليوم سموحة في الجولة الـ 13 من الدوري

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:37 ص
طلائع الجيش ضد سموحة
طلائع الجيش ضد سموحة
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عبدالله هشام
يحل فريق سموحة ضيفا على نادى طلائع الجيش اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء علي ملعب  جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى الممتاز . 

ويسعى فريق سموحة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدورى المصري بعد سقوطه فيفخ التعادل أمام فريق انبي الجولة السابقة .

ويحاول فريق طلائع الجيش استعادة ذاكرة الانتصارات بعد سقوطه في التعادل أمام المقاولون العرب وبعدها هزيمة من بيراميدز بهدف دون رد 

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة بينما جاء سموحة في المركز السابع برصيد 16 نقطة .
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