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تعليم

كلية التربية: تنفيذ برنامج التأهيل لغير التربويين ومعلمي المدارس الدولية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:02 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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أحمد بسيوني
وافقت الأكاديمية المهنية للمعلمين على قيام كلية التربية بجامعة الإسكندرية بتنفيذ برنامج التأهيل التربوى عن بعد بنظام "الأونلاين"، والذى يستهدف المعلمين من غير خريجى كلية التربية، ومعلمى المدارس الخاصة والدولية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية.

وقال الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمات التربوية، إن البرنامج الذى يقدمه المركز يعد من البرامج الرائدة التى تقدمها كلية التربية لدعم التنمية المهنية للمعلمين ، واكسابهم مهارات التعليم عن بعد ومواكبة متغيرات العصر.

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وعرضت الدكتورة مروة العدوى المدير التنفيذى للمركز، آلية تنفيذ برنامج التأهيل التربوى عن بعد، من خلال جدولة اجتماع عن بعد للمتدربين على منصة مايكروسوفت تيمز (Microsoft Teams).

وقدمت شرحا تفصيليا للمتدربين حول استعمال المنصة، وعرض للروابط الالكترونية لجميع أدوات تقييم البرنامج التدريبى فيما يخص الاختبارات القبلية والبعدية للمعارف والمهارات الخاصة بالبرنامج التدريبى، واستمارات تقييم المدربين والمتدربين.

وتوالى كلية التربية جامعة الإسكندرية جهودها الداعمة للمجتمع المصرى للنهوض بمستوى التعليم بالمدارس.

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