على مساحة ٥٢٥م.. إزالة ٤ حالات تعد فى المهد على الأراضي الزراعية بمركز إبشواي بالفيوم

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بمحافظة الفيوم فى إزالة ٤ حالات تعدٍ فى المهد على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

وصرح المحاسب مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بأنه تم إزالة ٤ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية علي مساحة ٥٢٥ متر بناحية عزبة البغدادي زمام الوحدة المحلية بالعجميين عبارة عن اسوار بالبلوك الابيض وغرف داخلية علي مساحة ثلاثة قراريط وهي إستكمال مخالف لبناء علي الأرض الزراعية تم تقديم طلب تصالح عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتسليم المواقع خالية من أي تعديات لمدير الجمعية الزراعية

علي صعيد آخرنفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات تمكنت خلالها من رفع ٣٢٠ طن قمامة ومخلفات .

وأضاف مسعود بأن الحملة قد استهدفت شارع المستشفي المركزي وطريق ابشواي ابوكساه الزراعي وشارع المقابر وشارع الجمهورية وشرق السكة الحديد بمدينة ابشواي ، وشارع درب الطلمبة وابو لبن والجمعية ووسط البلد بسنرو القبلية وكذلك شرف الدين والجيلاني والفاروقة وهويدي بابوكساه ، بالإضافة إلى شاطئ بحيرة قارون وكورنيش شكشوك والطريق السياحي شكشوك القاهرة بالوحدة المحلية بشكشوك

كما قام رئيس المركز بتفقد أعمال ترميم مدخل الجيلاني ابوكساه السياحي وفرد طبقة اسفلت جديدة للمناطق الموجود بها هبوط تزامنا مع رفع طبقة الاسفلت القديمة من شارع ابوكساه السبيل الفاروقة بعد إنتهاء أعمال إحلال وتجديد خط المياه بطول ٨٥٠ متر استعدادًا لرصفه

كما تابع ما تم من أعمال رفع المخلفات الصلبة والقمامة من مدخل المدينة طريق جبل سعد نزلة الوادي استعدادًا لبناء سور تجميلي بالمنطقة لتحسين الشكل الجمالي والحضاري لمدخل المركز ، وكذلك وصول مهمات منظومة النظافة ومعدات العمال الجديدة المطابقة للمواصفات بعد أن تم رفض المهمات السابقة لردائة خاماتها حفاظًا على المال العام

بالإضافة إلى متابعة إنتظام الأعمال بكوبري السبعين بابوكساه وتأكيد رئيس المركز علي إنهاء الأعمال في أسرع وقت نظرا لحيوية الطريق والذي يربط بين مركزي ابشواي وسنورس عن طريق قريتي ابوكساه وسنهور.

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