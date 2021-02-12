بدر بانون يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم

احتفل بدر بانون لاعب النادي الأهلي بالتتويج ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.



‏ونشر بدر بانون عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة من الصور له بعد التتويج وعلق عليها قائلا: " ‏بفضل الله و بعد عمل جاد و مجهود كبير من جميع اللاعبين استطعنا تحقيق مركز مهم في هذه البطولة العالمية مع ان الطموح كان أكبر لكن الحمد لله دائمًا و أبدا .. مبروك لجميع مكونات النادي .. مبروك لجميع الاهلاويين بالمركز التالت عالميًا ‎#البرونزية_أهلاوية".

‬‏‪