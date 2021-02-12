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ثقافة

مدرس علم النفس: الخلافات الأسرية السبب المباشر في لجوء الشباب للإدمان

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:45 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أكدت جيهان علي مدرس علم النفس، أن أسباب لجوء الشباب لتعاطي المخدرات كثيرة ومتعددة، منها ما هو نفسي، واجتماعي، وأسري، مشيرة الى أن خطورة الادمان لا تقع فقط على كاهل الشباب المتعاطي، بل تمتد الى جميع أفراد الأسرة والمجتمع بأسره.

وقالت خلال محاضرة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة ببيت الفريق سعد الدين الشاذلي بمدينة سمنود بمحافظة الغربية: "احيانا قد يتعرض الشباب لضغوط كبيرة، تدفعهم في العديد من الحالات للهروب من مشكلاتهم الى واقع افتراضي، قد ينتهي بإيداعهم في مصحة لعلاج الادمان، أو الاقبال على الانتحار". 

وحذرت اخصائية علم النفس من الخلافات الأسرية، مؤكدة أن معظم الدراسات أشارت بأنها السبب المباشر في لجوء الشباب الى الادمان، وطالبت الأسرة بعدم الزج بأبنائهم في مشاكلهم الخاصة، وتابعت: "هناك أسباب كثيرة لإدمان الشباب، منها البطالة، وأصدقاء السوء، وبالطبع غياب الوازع الديني، وعدم وجود قدوة حسنة في حياة الشاب"، واستطردت: "لابد للآباء من احتواء الأبناء، والاستماع لمشاكلهم عن قرب، وعدم تهميش أدوارهم داخل محيط الأسرة".

واختتمت حديثها بتوجيه بعض الوصايا للشباب، ومن بينها ضرورة التعرف على مستجدات الأمور، والتطور مع سوق العمل، مع التأكيد على أهمية أخذ قسط وافر من التعليم، ومن الدورات التأهيلية والتدريبية، كي يتسنى لهم ايجاد فرص عمل مناسبة تضمن لهم العيش الكريم.
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