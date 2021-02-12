نقيب محامي الإسماعيلية يوفر «أثاث» لغرفة النقابة بالمحكمة الاقتصادية

نجح إبراهيم عبد الرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية ، في إنهاء موافقة رجائي عطية، النقيب العام للمحامين، علي طلب أثاث لغرفة نقابة المحامين بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية . الاقتصادية





وقال إبراهيم عبد الرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية الجديد، في بيان له، إنه التقي رجائي عطية النقيب العام بمقر النقابة بالقاهرة وقدم له عدة طلبات تم الموافقة علي بعضها.





وتابع عبد الرحيم، " "تم تقديم طلب بصرف ٥٠ ألف جنيه من مخصصات النقابة العامة لنقابة الإسماعيلية الفرعية وتم الموافقة عليه، إضافة إلي تقديم طلب لشراء أثاث لغرفة نقابة المحامين بالمحكمة الاقتصادية وتم الموافقة عليه، وإنهاء إجراءات استخراج شيكات علاج لبعض الزملاء وتسلمهم لها وتقديم طلب بخصوص استكمال المبنى الجديد بنقابة محامين الإسماعيلية وإحالته للجنة المشروعات للرأي".





وأكد نقيب محامي الإسماعيلية، أن النقابة الفرعية بالإسماعيلية في حاجة للعمل على العديد من الملفات الهامة خلال الفترة المقبلة، ونصح أعضاء النقابة بتنحية الخلافات جانبا والتعاون على حل المشاكل والأزمات العالقة لخدمة جموع المحامين في المحافظة، مشيرًا إلي أن المجلس الحالي لن يستطيع تحقيق متطلبات الأعضاء دون التعاون من الجميع والنهوض بالجمعية العمومية لمحافظة الإسماعيلية.





والتقي نقيب المحامين الجديد بالنقيب السابق، نبيل عبد السلام، لتسلم النقابة بعد فوزه بمقعد النقابة في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، وقال "عبد الرحيم"، إنه بدأ العمل من اليوم الأول بعد فوزه بمقعد النقيب: "محتاجين 20 مجلس يشتغل معانا خاصة مع وجود ملفات تهم المحامين ولابد من إنجازها"، مشيرًا إلى أن عدد المحامين تضاعف خلال السنوات الأخيرة، ومع زيادته زادت المشاكل والأعباء علي النقابة، إضافة لوجود بعض الخلافات في مجلس النقابة السابق، عطلت تنفيذ بعض المهام.





ووعد عبد الرحيم بإحتواء جيل الشباب من المحامين خلال الفترة المقبلة والعمل علي تلبية مطالبهم، مشيرًا إلى أن لقائه مع نقيب المحامين السابق بمثابة رسالة طمأنة لمحامي الإسماعيلية بأن الجميع يد واحدة وهدفهم هو العمل من أجل المحامين.





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