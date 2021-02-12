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الدول الإفريقية تشجع على استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:03 م
صدى البلد
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إسراء صبري
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا يكشف عن تشجيع الدول الإفريقية على استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا.

قالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس، إن الدول الإفريقية التي لم تسجل حالات اصابة بمتغير فيروس كورونا المهيمن في جنوب إفريقيا يجب أن تستمر في استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19، بينما دعت منظمة الصحة العالمية لاستخدام اللقاح حتى بالنسبة للبلدان التي ينتشر فيها المتغير الجنوب إفريقي على نطاق واسع.

تصريحات المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية جاءت بعد يوم واحد من إعلان جنوب إفريقيا أنها لن تستخدم لقاح أسترازينيكا، استنادا إلى نتائج دراسة "محدودة الأثر" أشارت إلى أن لقاح أسترازينيكا كان ضعيفًا في منع الأعراض الخفيفة والمتوسطة التي تسببها ا​​لنسخة المتحورة للفيروس التاجي.

وقال مدير مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا جون نكينجاسونغ "إن سبع دول في القارة الإفريقية التي تضم 54 دولة أبلغت عن تسجيل حالات اصابة بالمتغير الجنوب إفريقي، مضيفا أن "الحالات المسجلة غير منتشرة كما هو الحال في جنوب إفريقيا، ولم تعلن أي دولة آخرى عن مخاوفها بشأن لقاح أسترازينيكا.

والدول السبع التي تشهد ظهور المتغير الجنوب إفريقي هي، جنوب افريقيا وبوتسوانا وجزر القمر وغانا وكينيا وموزمبيق وزامبيا.
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