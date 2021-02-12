بإطلالة عصرية.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها





تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز غامق مع بلوفر بسيط باللون الأوف وايت الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.





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وانتعلت نسرين طافش بوت طويل للغاية باللون البني يصل أعلى الركبة فيما تزينت بعض الإكسسوارات العصرية و البسيطة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.











