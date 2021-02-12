هينسف دهون البطن.. خبراء تغذية يكشفون عن أفضل نظام غذائي

نصح خبراء التغذية الأشخاص الذي يريدون التخلص من دهون البطن ، أنهم يلتزمون بنظام غذائي صحي، فهو من أسهل الطرق للتخلص من دهون البطن وفقدان الوزن.

هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على حرق الدهون، وبالتالي تمكنك من التخلص من دهون البطن وفقدان الوزن بسهولة أكبر. ووفقا لموقع "express"،

وكانت النصيحة الأولى من خبراء التغذية، هي تناول الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية، ذا لأن الأطعمة التي تحتوي على الألياف عادة ما تكون منخفضة في السعرات الحرارية ولكنها تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

بعض الأطعمة الليفية الجيدة هي زبدة الفول السوداني والحمص واليقطين والبطاطس وغيرها الكثير.

زبدة الفول السوداني غنية بالبروتين والألياف، مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية في منتصف الصباح أو بعد الظهر.





كما من المفاهيم الخاطئة الشائعة عند فقدان الوزن أن تناول الوجبات الخفيفة محظور، لكن خبراء التغذية قالوا إن تناول وجبة خفيفة واحدة يوميًا، بالإضافة إلى ثلاث وجبات جيدة يوميًا.





الأسماك هي طعام آخر غني بالبروتين والألياف، حيث أن التونة هي سمكة قليلة الدهون، مما يجعل تناولها طريقة رائعة لزيادة تناول البروتين مع الحفاظ على إجمالي عدد السعرات الحرارية منخفضًا.





والسلمون بالرغم من احتوائه على الدهون، يعد أيضًا خيارًا جيدًا لأنه مليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية.





تعد إضافة المزيد من الفاكهة والخضروات إلى نظامك الغذائي طريقة أخرى للتخلص من دهون البطن وفقدان الوزن. وقد ثبت أن هذه المواد تقلل الالتهاب، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في السمنة وأمراض التمثيل الغذائي ، وفقًا لـ Healthline،





البطاطا المسلوقة والبطاطا الحلوة واللفت والخضروات الجذرية الأخرى غنية بالألياف وبالتالي فهي مثالية لفقدان الوزن.





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على الرغم من احتواء الفاكهة على السكر الطبيعي، إلا أن لها خصائص أخرى تجعلها مفيدة لفقدان الوزن، مثل كونها منخفضة في كثافة الطاقة وغنية بالألياف.





قد يساعدك تناول نصف حبة جريب فروت قبل نصف ساعة من إحدى وجباتك اليومية على الشعور بالشبع وبالتالي تناول عدد أقل من السعرات الحرارية الإجمالية ، وفقًا لـ Healthline.





من الضروري أيضًا أن تتذكر شرب الكثير من الماء أثناء اتباع نظام غذائي، حيث يخلط الناس أحيانًا بين الجوع والعطش.