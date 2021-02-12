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محافظات

الكشف على ١٥٥٠ حالة خلال قافلة طبية بقرية القلمينا فى قنا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:25 م
صدى البلد
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يوسف رجب

نظمت مديرية الشئون الصحية بقنا، قافلة طبية بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف، على مدار يومى الأربعاء والخميس المنقضيين، تحت رعاية الدكتوره هاله زايد، وزيرة الصحه والسكان.


قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على ١٥٥٠ حالة بواقع" ٣٨٥ باطنة - ٣٧٩ عظام - ٢٦٩ أطفال -  ٢٦٦ جلدية - ١١١ اسنان - ٥٤ جراحة - ٥٢ نساء - ٣٤ تنظيم أسرة" وتم خلالها اجراء فحوصات معملية لـ ٧٦ حالة.


و أشار محافظ قنا، إلى أن القافلة تأتى في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪ .‬


وأضاف الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة بقنا، بأن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى إحدى قرى المحافظة، لاسيما الأكثر إحتياجا منها.


و أشار تاوضروس، إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف و العلاج و الإحالة، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما ٨٦ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض و ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.


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