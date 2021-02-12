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عشاء مبتكر.. طريقة عمل الكريب بالجبنة ومربى التوت

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:01 م
طريقة عمل الكريب
طريقة عمل الكريب
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حياة عبد العزيز
يعشق الكثير من الشباب والأطفال وجبة العشاء السريعة مثل الكريب، وخاصة الكريب بطريقة مبتكرة بعيدا عن الطرق التقليدية، لذلك نستعرض خطوات عمل الكريب بالجبنة ومربى التوت على طريقة الشيف الشربيني.

مقادير كريب بالجبنة ومربى توت
3 بيض.
1 كوب لبن.
1 كوب دقيق.
3 ملعقة كبيرة زيت ذرة.
ملح.
ذرة.
سكر.
الحشوة :
مربى توت احمر.
جبنة كريمي.
لوز شرائح.


طريقة تحضير كريب بالجبنة ومربى توت
1- يخلط البيض مع الفانيلا ثم يضاف اللبن

2-  يضاف الزيت والملح والسكر

3- تدهن الطاسة بالزيت ثم توضع كمية من العجينة الكريب

4- تسوى على طاسة غير لاصقة

5- تحشى بمربى توت أحمر مع جبنة كريمي وتفرد جيدا

6- تزين باللوز الشرائح وتقدم
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