خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف يخطب من المنصورة ويؤكد: الصدق أحد أهم عوامل بناء الحضارات.. واستقرار الدول والمال المكتسب من الكذب والشائعات سم قاتل.. فيديو

خطبة الجمعة اليوم عن حديث القرآن عن الصدق

وزير الأوقاف يخطب الجمعة من المنصورة

مختار جمعة: الصدق أحد أهم عوامل بناء الحضارات واستقرار الدول

وزير الأوقاف يكشف عن مواضع الصدق في القرآن

وزير الأوقاف: المال المكتسب من الكذب والشائعات "سم قاتل"

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة، بمحافظة الدقهلية ليشارك المحافظة احتفالاتها بعيدها القومي ويتخلل الزيارة افتتاح 7 مساجد بالمحافظة بتكلفة إجماية 24 مليون جنيه.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن النبي الكريم قال في حديثه الشريف "عمل الجنة الصدق" وقال "أربع إذا كن فيك لا عليك ما فاتك من الدنيا، حفظ أمانة وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة".





وأضاف جمعة، في خطبة الجمعة، من مسجد النصر، بمدينة المنصورة، أن الصدق أحد أهم عوامل بناء الحضارات واستقرار الدول وتقدمها.





وأشار إلى أنه ينبغي أن يعمل المسلمون ليوم الحساب ويقدموا الأعمال الصالحة لهذا اليوم، لأن الله لن يظلم أحدا في هذا اليوم.





وأكمل: النبي صلى الله عليه وسلم شدد على ضرورة التعامل بالصدق بين الناس وخاصة في البيع والشراء، معقبا: النبي صلى الله عليه وسلم لخص الصدق في أنه "المنجي" أي أن الصدق دائما ما ينجي صاحبه.





وأضاف، القرآن الكريم يعلمنا أدب الصدق في الحديث، معقبا:" الصدق له مراتب ودرجات، منه الصدق مع الله ومع النفس ومع الناس.





وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن القرآن تحدث عن مخرج الصدق ومدخل الصدق ووعد الصدق ومبوأ الصدق ولسان الصدق.





وأضاف جمعة، أن القرآن الكريم ذكر مدخل الصدق ومخرجه، في قوله تعالى "وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ" فالخروج لمساعدة المحتاج هو مخرج الصدق والخروج للمعصية هو مخرج الكذب.





وأضاف، أن القرآن تحدث كذلك عن مبوأ الصدق، فقال تعالى "وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ" وهو المنزلة الحسنة في الدنيا، وعن مقعد الصدق وهو المنزلة الحسنة العالية في الآخرة وهو الجنة، وكذلك تحدث عن وعد الصدق وهو الجنة.





كما تحدث القرآن عن لسان الصدق وهو الثناء الحسن، فقال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم "وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ".





كما قال تعالى " وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا" كما قال تعالى "وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق".





قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الصدق جزء من صميم عقيدتنا والإسلام يطلب الصدق في الأقوال والأعمال، ويطلب من الأفراد ويجب على الدول كذلك أن تحافظ على صدقها.





وأكد وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة ، من مسجد النصر، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أن الدول الصادقة هي التي تحترم معاهداتها وعهودها وتفي بها دون لعب أو مواربة أما الدول الكاذبة فشأنها شأن الأفراد في الكذب، منوها أن الدول الصادقة هي التي تبني حضارات عظيمة.





وأشار إلى أن الكذب شر كله، منوها أن المال الذي يكتسب بالكذب والشائعات والإفتراء على الشائعات هو سم قاتل.





وفي نهاية خطبته، ناشد وزير الأوقاف، المسلمين، بأن يستقبلوا أول ليلة من شهر رجب وهو من الأشهر الحرم التي يستحب فيها الإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي.