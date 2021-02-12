ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة في استقبال بعثة الأهلي بمطار القاهرة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:12 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير

بعث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفدًا رسميًا من قبل الوزارة لاستقبال بعثة النادي الأهلي بمطار القاهرة الدولي عقب وصولها من قطر بعد الإنتهاء من المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية وحصول الفريق على المركز الثالث بالبطولة.

ضم الوفد كلًا من الدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير ، والدكتور عادل رضوان وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي،  وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على سياسة الوزارة الرامية إلى تقديم الدعم والمؤازرة لجميع الرياضيين، والاستقبال الرسمي لأبطال مصر والبعثات الرياضية الذين يحققون الإنجازات في مختلف المحافل الدولية ، والقيام بتكريمهم في سياق من التحفيز والتشجيع لهم لمواصلة تلك الإنجازات.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وجميع لاعبي الفريق  والجهاز الفني بالفوز بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته، وتقديم أداء متميز خلال مباريات البطولة، وإضافة إنجاز جديد إلى سجل الرياضة المصرية.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن الرياضة المصرية تحقق سلسلة من النجاحات والانجازات والتفوق خلال الفترة الراهنة بفضل الدعم الكامل من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى،  مشيرًا إلى المتابعة مستمرة مع اللجنة الاوليمبية والاتحادات الرياضية للاطمئنان على كافة تجهيزات واستعدادات اللاعبين لمختلف البطولات المقبلة.
وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة في استقبال بعثة الأهلي بمطار القاهرة
وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة في استقبال بعثة الأهلي بمطار القاهرة
وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة في استقبال بعثة الأهلي بمطار القاهرة
وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة في استقبال بعثة الأهلي بمطار القاهرة
وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة في استقبال بعثة الأهلي بمطار القاهرة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البطولة الأكبر.. وزير الرياضة يشيد بالإنجاز التاريخي لـ"بيج رامي"

بعد تحقيقهم 9 ميداليات.. وزير الرياضة يستقبل المنتخب المصري للجودو بمطار القاهرة

بعد عرضه ميداليته للبيع.. وزير الرياضة يدعم الحديدي بطل ألعاب القوى من ذوي القدرات.. صور

بعثة الأهلي تتوافد على المطار استعدادا لرحلة «المونديال»

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة لبدء رحلة مونديال الأندية

تعرف على تفاصيل معسكر الأهلي بالدوحة استعدادًا لمونديال العالم

ترشيحاتنا

لحظة اصطدام 100 سيارة على طريق سريع فى أمريكا .. شاهد

تعديلات قانون الطوارئ تمنح الحكومة حق تعطيل الدراسة في هذه الحالة

الضرائب: تشغيل الفاتورة الإلكترونية إلزاميا فى 15 فبراير

ذكرى ميلاد آمال فريد.. سر إجبارها على الزواج والأكل على الطبلية في روسيا

جنت على نفسها براقش.. تعرف على حكاية المثل

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاحظهم جيدا.. دراسة توضح أعراض سرطان الأمعاء

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد

طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني