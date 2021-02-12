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رياضة

سيد عبدالحفيظ: في ناس بتموت عشان الأهلي مايكسبش.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:38 م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
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عبدالله هشام
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن برونزية كأس العالم غالية جدا عند الجماهير، مشيرا إلي قوة البطولة الحالية في مشوارها عن السابقة . 

وأضاف عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية : بطولة صعبة للغاية بدأت بمباراة أمام أصحاب الأرض الذي يمتلك خط هجوم قوي للغاية الا اننا حققنا الفوز . 

وأضاف : حقنا نفرح بالفوز والتتويج بالبرونزية ونركز علي بطولة دورى ابطال افريقيا وبالفعل بدأنا في دراسة المريخ السوداني ونعلم جيدا التدعيمات الجديدة التي أضيفت للفريق. 

واختتم عبدالحفيظ تصريحاته قائلا : في ناس بتموت عشان الأهلي يخسر وطرف آخر يموت عشات الأهلي يكسب ويجب التركيز في المشوار والابتعاد عن الأشخاص الذين يتمنون سقوط الأهلي . 
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