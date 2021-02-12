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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:03 م
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام  تعاملات اليوم الجمعة 12 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الاهلى المصرى .

وسجل سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو 18.87 جنيه للشراء و19.04 جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.52جنيه للشراء و 21.73 جنيه للبيع .

وسجل الفرنك السويسرى 17.48جنيه للشراء و 17.63 جنيه للبيع .

واستقرت كورنا سويدية 1.87جنيه للشراء و1.88 جنيه للبيع .

أسعار العملات الآسيوية في ختام تعاملات اليوم

سجل ين يابانى نحو 14.86 جنيه للشراء و 14.99 جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.41 جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.
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