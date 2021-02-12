أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الأسبوع

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أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم



وسجل الفرنك السويسرى 17.48جنيه للشراء و 17.63 جنيه للبيع .



واستقرت كورنا سويدية 1.87جنيه للشراء و1.88 جنيه للبيع .



أسعار العملات الآسيوية في ختام تعاملات اليوم



سجل ين يابانى نحو 14.86 جنيه للشراء و 14.99 جنيه للبيع.



وبلغ اليوان الصينى عند 2.41 جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.



سجل سعر اليورو 18.87 جنيه للشراء و19.04 جنيه للبيع .وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.52جنيه للشراء و 21.73 جنيه للبيع .