خاضوا في عرضي واسأل الله الحجاب.. رسالة غريبة من ريهام سعيد

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، متابعيها عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، "لايف جديد" تحدثت فيه عن خلافها السابق مع الفنانة ريم البارودي التي مازالت قائمة حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أنها لن تعيد الحديث عن هذه المشكلة من جديد.









وأضافت ريهام في "اللايف" قائلة: "فيه ناس خاضت في عرضي من غير سبب خالص، وفيه ناس كتير عاتبتني أني ليه أتنازل عن حقي".









واستكملت حديثها قائلة: أنها تتقرب من الله في هذه الفترة، وتتمنى أن يهديها الله للحجاب، متابعة: "قررت أني مأذيش حد، وأنا أكيد مش محتاجة أعمل لقطة أنا مش بتاعة لقطات ومش بقعد أتمكيج 3 ساعات أنا بطلع بالبيجامة، والدنيا بالنسبة ليا ولا حاجة، وربنا إن شاء الله يرزقني بالحجاب".









وتابعت ريهام أنها تنظر للحياة دون ضغينة أو تمني الأذى لأي شخص، قائلةً: "أنا ببص للحياة أنها أسهل من كدا بكتير، وبعد ما عملت لايف وقولت إنها مش قصدها وانتظرت أنها تكلمني وتقولي أسفة وكدا، لاقيتها ردت بشتيمة وإهانة وأنا قدمت بلاغ".









وأضافت ريهام: "واللي وصل لي إنه اتقال عني إني طالعة أعمل لقطة، والمحضر القديم قائم وأنا رايحة النيابة وهاخد حقي بالقانون، وأنتِ افتكرتيني هتنازل عن الفيديو اللي عملته في الأول خالص، وأنا كنت هتنازل عن البلاغ اللي قدمته عشان العيش والملح".



