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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 115 ألفًا و270 طلب تصالح بقيمة 515 مليون جنيه

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:05 م
محافظ كفر الشيخ:
محافظ كفر الشيخ: تلقينا 115 ألفًا و270 طلب تصالح ب
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها المحافظة، حتى الآن، بلغ 115 ألفًا و270 طلب تصالح، بقيمة 515 مليونًا و694 ألف جنيه.


وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أن مبالغ التصالح ستعود على بالنفع على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدًا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، ووعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.
 

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.


وتابع:"أدى ذلك إلى زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا".

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