تصريحات مهمة من الصحة العالمية عن منشأ كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يزال مبكرا التوصل إلى منشأ فيروس كورونا "كوفيد-19"، موضحة أن كل الفرضيات لا تزال مطروحة.





وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن فريق الخبراء المستقبل المعني بالتحقيق في منشأ كورونا أنهى رحلته إلى الصين، موضحا أنهم يعدون تقريرا سيتم نشره خلال الأسبوع المقبل، كما سينشر التقرير النهائي بعده بأسبوع.





وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن المنظمة تتطلع إلى تلقي كلا التقريرين، وستعقد مؤتمرا صحفيا حول النتائج التي توصل إليها الفريق الدولي.





وتابع مدير الصحة العالمية "أثيرت بعض الأسئلة حول ما إذا كان قد تم تجاهل بعض الفرضيات.. بعد أن تحدثت مع بعض أعضاء الفريق.. أود أن أؤكد أن جميع الفرضيات تظل مطروحة وتتطلب المزيد من التحليل والدراسات".





وأوضح أن بعض هذه المهام قد تكون خارج نطاق بعثة ووهان، مضيفا أن هذه البعثة قد لا تجد كل الإجابات حول منشأ كورونا، لكنها أضافت معلومات هامة تقربنا من فهم أصل الوباء.



