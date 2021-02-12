نعمل على أرض الواقع.. مرثا محروس: نبض الشارع هو البوصلة الرئيسية لتنسيقية شباب الأحزاب

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن آراء المواطنين ونبض الشارع هي مؤشر وبوصلة رئيسية لتنسيقية شباب الأحزاب.





وأضافت "محروس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "مانشيت" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فكرة تنسيقية شباب الأحزاب تعمل على أرض الواقع تعتمد على خطط ومبادرات ميدانية وحراك مستمر مع تحديات المواطن المصرى.





وأشارت إلى أنه بناء على الخبرة التى تكونت لدى تنسيقية شباب الأحزاب وامتلاك أجندات بمتابعة أحلامهم للوصول بحياة كريمة للمواطنين، لافتة إلى أنهم يركزون فى ملفات عدة خلال الفترة القادمة وعقد لقاءات مع عدد كبير من المحافظين فيما يخص تقديم كافة الخدمات للمواطنين.





وتابعت عضو مجلس النواب، أن الحكومة ومجلس النواب هما دفة شراع الدولة المصرية للوصول لنتائج مثمرة تخص تقديم كافة الخدمات للمواطنين.