ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يا مستعجل فراقي لـ محمد ثروث تحقق مليون مشاهدة خلال يومها الأول

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:24 م
محمد ثروث
محمد ثروث
Advertisements
سعيد فراج
طرح المطرب محمد ثروت، أحدث كليباته، بعنوان "يا مستعجل فراقي"، عبر قناته عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.


وقال ثروت، في تصريحات صحفية، إن أغنية "يا مستعجل فراقي" تعد أول بشائر ألبومه الجديد، والمقرر إطلاق أغنياته تباعا خلال العام الجاري،  بعد غيابه عن طرح أغان جديدة منذ صدور آخر البوم "من طول ما بفكر فيك"، عام 1996


وصدرت "يا مستعجل فراقي"  تزامنًا مع إطلاق هاشتاج "عودة صوت مصر" على منصات التواصل الاجتماعي.


ولاقت الأغنية إقبالا كبيرا في المشاهدات، وحققت مليون مشاهدة خلال أول أيام عرضها. والتريند الرابع في اليوتيوب.


ونالت إشادات من مشاهديها، مهنئين المطرب محمد ثروت، على جودة الكلمات، وشجن اللحن المعبر عن كلمات الأغنية.


وطالب جمهور "ثروت"، بعدم غيابة مرة أخرى عن الساحة الغنائية، لأن صوته يمثل العودة للزمن الجميل وعمالقة الطرب الكبار، الذين ندر وجودهم وسط هوجة أغاني المهرجانات الحالية.

يذكر أن أغنية "يا مستعجل فراقي"، كلمات الشاعر تامر حسين وألحان وتوزيع محمد رحيم، والكليب من إخراج وإنتاج ابنه أحمد ثروت.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أغنية حمزة نمرة "أحكيلك خوفي" تتعدى الـ 2 مليون مشاهدة

محمد ثروت يستعد لطرح يا مستعجل فراقي

محمد ثروت يطرح أغنية يا مستعجل فراقي .. قريبا

محمد رحيم يحضر لمفاجأة مع حميد الشاعري

محمد ثروت يطرح "يا مستعجل فراقي".. فيديو

كواليس أول كليب لـ محمد ثروت مع ابنه بعد غياب عن الساحة لسنوات

ترشيحاتنا

تشبه والدها.. قاتل ينهي حياة ابنة عشيقته ذات الـ3 أشهر

تصل إلى 5 سنوات.. خدمات وحوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون الجديد

السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة

خلال 24 ساعة.. مدينة عربية تسجل 1181 إصابة بفيروس كورونا

علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالنوبة القلبية

حكاية فتاة تبلغ من العمر 23 سنة وأنجبت 11 طفلا.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة شعار تويوتا TOYOTA والمعنى الحقيقي له.. وتحولها من القماش للسيارة الأكثر مبيعا في العالم

إطلالات تكشف عن جمالها.. 10 صور تجمع الشناوي بزوجته

تشبه والدها.. قاتل ينهي حياة ابنة عشيقته ذات الـ3 أشهر