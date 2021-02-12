ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرير 15144 مخالفة عدم ارتداء كمامة بالقليوبية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:31 م
تحرير 15144 مخالفة
تحرير 15144 مخالفة عدم ارتداء كمامة بالقليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة للمرور حملاتها لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.


وشنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء حملات مكبرة على المواقف المختلفة وتم تحرير 15144 محضرا للمخالفين حتى اليوم وتوقيع غرامة 50 جنيه وتم إحالة بعض المخالفين للنيابة لرفضهم تسديد الغرامة فوريا.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.


ودعا محافظ القليوبية المواطنين لتنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه فى حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
 

وأشار إلى ضرورة عدم السماح بدخول المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات أثناء التواجد بالتجمعات، حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق ، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية. 


وشدد على رؤساء المراكز والمدن ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم.


وأضاف محافظ القليوبية أنه "لا تهاون مع أى مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على حياة المواطنين والصحة العامة للجميع". ووجه المحافظ إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة بمختلف مناطق المحافظة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحرير 475 محضر عدم ارتداء الكمامة بالقليوبية

تحرير 650 مخالفة عدم ارتداء كمامة بالقليوبية

تحرير 3758 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامات بالقليوبية

تحرير 340 مخالفة عدم ارتداء الكمامة في القليوبية

تحرير 6244 مخالفة عدم ارتداء الكمامة بالقليوبية

تحرير 510 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة في القليوبية

ترشيحاتنا

صحفي برازيلي: بالميراس خسر أمام الأهلي لهذا السبب

مواصفات السيارة الكهربائية نصر E70 وموعد طرحها في مصر وسعرها.. صور

قرار عاجل من إدارة بايدن بشأن معتقل جوانتانامو

مروان حمدي يقود هجوم الزمالك أمام مولودية الجزائر

بعد برونزية المونديال.. الأهلي يبتعد بصدارة ترتيب الأندية الإفريقية في القرن 21

تصريحات مهمة من الصحة العالمية عن منشأ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات أرخص وأصغر سيارة كهربائية مايكرولينو MICROLINO المنتظر طرحها.. صور

تحذير شديد.. جمال شعبان يرد على رافضي التطعيم ضد كورونا | فيديو

احذر.. عادة شائعة تؤدى إلى الإصابة بمرض السكر