حقيقة تطبيق الأبحاث في تقييم الطلاب.. فيديو

أكد الإعلامي محمد الباز، أنه لا يوجد اتجاه لدى وزارة التعليم لتطبيق نظام الأبحاث في تقييم الطلاب، لأن التجربة أثبتت فشلها، والأهالي اشتروا الأبحاث لأبنائهم.





وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن وزير التعليم طارق شوقي سيتحدث عن خطة إجراء الإمتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني، الأحد 14 فبراير.



