حقيقة تطبيق الأبحاث في تقييم الطلاب.. فيديو

أكد الإعلامي محمد الباز، أنه لا يوجد اتجاه لدى وزارة التعليم لتطبيق نظام الأبحاث في تقييم الطلاب، لأن التجربة أثبتت فشلها، والأهالي اشتروا الأبحاث لأبنائهم.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن وزير التعليم طارق شوقي سيتحدث عن خطة إجراء الإمتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني، الأحد 14 فبراير.
وأضاف "الباز"، أن الدكتور طارق شوقي لم يتحدث ولن يتحدث في أي وسيلة إعلامية حتى لا يكون هناك حالة من الجدل، وتأويل لتصريحاته، منوها أن خطة إجراء الامتحانات تمت مراجعتها من قبل لجنة إدارة كورونا بمجلس الوزراء، وتم بحث الأمر على أعلى مستوى.