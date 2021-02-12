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توك شو

حقيقة تطبيق الأبحاث في تقييم الطلاب.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:58 م
وزير التعليم طارق
وزير التعليم طارق شوقي
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محمد القاضي
أكد الإعلامي محمد الباز، أنه لا يوجد اتجاه لدى وزارة التعليم لتطبيق نظام الأبحاث في تقييم الطلاب، لأن التجربة أثبتت فشلها، والأهالي اشتروا الأبحاث لأبنائهم.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن وزير التعليم طارق شوقي سيتحدث عن خطة إجراء الإمتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني، الأحد 14 فبراير.

وأضاف "الباز"، أن الدكتور طارق شوقي لم يتحدث ولن يتحدث في أي وسيلة إعلامية حتى لا يكون هناك حالة من الجدل، وتأويل لتصريحاته، منوها أن خطة إجراء الامتحانات تمت مراجعتها من قبل لجنة إدارة كورونا بمجلس الوزراء،  وتم بحث الأمر على أعلى مستوى.
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