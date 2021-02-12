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محافظات

خناقة طاحنة بين اللاعبين.. شاهد إلغاء مباراة كرة قدم بالشرقية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:49 م
خناقة طاحنة بين اللاعبين
خناقة طاحنة بين اللاعبين تتسبب في إلغاء مباراة
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محمد الطحاوي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بمحافظة الشرقية مقطع فيديو يوضح لحظة نشوب مشادة كلامية تطورت إلي "خناقة طاحنة" بين جماهير ولاعبي فريقي "الرواد" و"بني شبل" خلال المباراة التي جمعتهما معا ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم على ملعب "القنايات".


فيما استقبلت مستشفي القنايات اثنين مصابين بكدمات وخدوش عقب نشوب مشادة بين لاعبي الفريقين وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتم إخطار الأجهزة الأمنية والمسئولين.


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وأكد متداولو الفيديو أن مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين فريقي "الرواد" و"بني شبل" ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم أصيب على إثرها اللاعبين وتم إلغاء المباراة. 


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة الشرقية مقطع فيديو يوضح لحظة نشوب مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة بين جماهير ولاعبي فريقي "الرواد" و"بني شبل" خلال المباراة التي جمعتهم معا ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم على ملعب "القنايات".


فيما استقبلت مستشفى القنايات اثنين مصابين بكدمات وخدوش عقب نشوب مشادة بين لاعبي الفريقين وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتم إخطار الأجهزة الأمنية والمسئولين.

 

وأكد متداولو الفيديو أن مشادة كلامية تطورت إلى الاشتباك بالأيدي بين فريقي "الرواد" و"بني شبل" ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم أصيب على إثرها اللاعبين وتم إلغاء المباراة.

خناقة طاحنة بين اللاعبين.. شاهد إلغاء مباراة كرة قدم بالشرقية
خناقة طاحنة بين اللاعبين.. شاهد إلغاء مباراة كرة قدم بالشرقية
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