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برلمان

توفير المياه وزيادة في الإنتاجية أبرزها.. برلمانية توضح الهدف من أنظمة الري الحديثة

السبت 13/فبراير/2021 - 03:03 ص
صورة أرشفية - نظام
صورة أرشفية - نظام الري الحديث
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أميرة خلف
ثمنت النائبة، فتحية السنوسي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، جهود الدولة في تمويل و تطوير منظومة الري واستحداث الأساليب والآليات اللازمة لتطوير القطاع الزراعي بمختلف جوانبه، مشيرة إلى أن تطوير أساليب الرى هو بمثابة السمة السائدة فى مختلف دول العالم في هذه الفترة، سعيًا لترشيد الإستهلاك المائي، وتعظيم أكبر قدر من الإستفادة منها، معقبة:" مشروع الري الحديث من الافكار الطموحة التي تبنتها القيادة السياسية، وجعلتها أولى أولوياتها، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدويتها". 
 
وأكدت " السنوسي" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد"  أن تطوير منظومة الرى سيساهم بشكل كبير فى زيادة مساحات الرقعة الزراعية، و حل مشكلة عدم وجود مقننات مائية لزراعة بعض الأراضى المستصلحة حديثا، وتقليل مساحات المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه، وتحقيق قدر عال من الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30% ، حيث أنه سيصاحبها انخفاض في التكاليف مقارنة بالسابق و توفير كميات كبيرة من المياه التي يتم إهدارها بواسطة أنظمة الري القديمة، المعروفة ب( أنظمة الري بالغمر )، علاوة على توفير فرص عمل للشباب من الأيدي العاملة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الحد من معدلات البطالة. 

ولفتت إلى أن ترشيد استهلاك المياه له ثقافة خاصة،و يجب العمل على تعميمها لدى المزراعين، مناشدة أجهزة الإعلام المختلفة، والدراما التلفزيونية بتفعيل دورها في التوعية بهذا الأمر، وتعميم دور الإرشاد الزراعي، وتوعيه المزارعين بأهمية الأنظمة الحديثة للري وإيجابياتها وفوائدها، فى إطار خطة طموحة تستهدف تعميم التحديث فى كل الأراضى وفقًا لآليات وتوقيتات محددة.

يشار إلى أنه تمت الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر الى الري الحديث وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة.
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