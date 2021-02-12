تقديم موعد مباراة جالاتا سراي ضد قاسم باشا بسبب الأحوال الجوية

أعلن نادي جالاتا سراي الذي يضم بين صفوفه محترفنا الدولي المصري مصطفى محمد، تعديل موعد مباراته ضد قاسم باشا المقرر اقامتها بعد غدٍ الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية في تركيا بالتزامن مع اللقاء.





ومن المقرر، أن يتم تقديم المباراة 3 ساعات، لتقام في تمام الثالثة عصرًا، بدلًا من السادسة مساءً.



