تقديم موعد مباراة جالاتا سراي ضد قاسم باشا بسبب الأحوال الجوية

أعلن نادي جالاتا سراي الذي يضم بين صفوفه محترفنا الدولي المصري مصطفى محمد، تعديل موعد مباراته ضد قاسم باشا المقرر اقامتها بعد غدٍ الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية في تركيا بالتزامن مع اللقاء.
ومن المقرر، أن يتم تقديم المباراة 3 ساعات، لتقام في تمام الثالثة عصرًا، بدلًا من السادسة مساءً.
وسيسجل مصطفى محمد ظهوره الرابع مع فريقه التركي، باحثًا عن مواصلة التهديف، حيث نجح في إحراز 3 أهداف في مبارياته الثلاث السابقة، بواقع هدف في كل لقاء.
وانضم مصطفى محمد إلى جالاتا سراي، معارًا من الزمالك لموسم ونصف، مقابل مليوني دولار مع بند البيع النهائي.