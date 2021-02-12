ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نداء عاجل من السفير الأمريكي لدى ليبيا للحكومة المؤقتة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:04 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية لدي ليبيا
Advertisements
محمود نوفل
وجه السفير الأمريكي في ليبيا نورلاند- في سلسلة من المكالمات الهاتفية- أعضاء المجلس الرئاسي المكلفين في السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة: "الرئيس المكلّف محمد يونس المنفي والعضوان المكلفان عبد الله اللافي وموسى الكوني".

ووجه السفير الأمريكي، نداء عاجلا، بأهمية الإسراع في تشكيل مجلس وزراء فعال، وإقرار الحكومة من قبل مجلس النواب أو منتدى الحوار السياسي الليبي. 

كما تحدث الطرفان عن إجراء الانتخابات الوطنية في الوقت المحدّد لها في 24 ديسمبر. 

ولفت السفير نورلاند إلى أنّ السلطة التنفيذية المؤقتة الموّحدة الجديدة قد أوضحت عزمها اتخاذ خطوات مهمّة نحو المصالحة. 

وأكد السفير الأمريكي لدي ليبيا قائلا : وهذه الآن فرصة لكل قادة ليبيا لتوحيد الصفوف من أجل أن تكون ليبيا دولة مستقرة وموحدة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في ليبيا

فوز قائمة المنفي ودبيبة بمناصب السلطة التنفيذية الليبية

مهندس ودبلوماسي طردته اليونان بسبب تركيا.. من هو محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد؟

دعوة لتغليب الصالح الوطني.. البحرين تشيد بتشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا

الأردن يرحب بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الليبية

إنجاز حقيقي يمهد الطريق للسلام.. جوتيريش يرحب بتشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا

ترشيحاتنا

75 دقيقة.. الزمالك يواصل الضغط والمولودية يتراجع

بالأرقام.. محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مونديال الأندية

بملابس متشابهة..محمد فراج وخطيبته يثيران الجدل بأحدث جلسة تصوير

انقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت في كوبا

مجموعة الأهلي.. سيمبا يفوز على فيتا بهدف نظيف في الكونغو

طفل تسلم الكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في بني سويف..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دانتيل قصير فوق الركبة.. شاهد فستان كتب كتاب دينا داش

عشاء مبتكر.. طريقة عمل الكريب بالجبنة ومربى التوت

جيلي الصينية تطرح أول سيارة طائرة على أرض الواقع.. صور