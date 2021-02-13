نائبة تطالب بتفعيل دور الـ"تيلي ميديسن" في القرى والمدن الحدودية

قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ان التطور التكنولوجي في مجال الصحة يسير ببطء شديد، موضحة أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واشارت سعيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" انها قد تقدمت بإقتراح برغبة لتطبيق دور التلي ميديسن" Telemedicine" (الطب الإلكتروني) في المدن الحدودية والقرى؛ وذلك من أجل تخفيف الأعباء عليهم وتقليل التكدس الشديد الموجود بالمستشفيات المركزية.





وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه بتطبيق هذه المنظومة يكون هناك إتصال بالطبيب الموجود بالقرية مع إستشاري متخصص بالمستشفى المركزي، من اجل مراجعة التقرير وتشخيص الحالات بطريقة سليمة.





وأكدت دكتورة إيرين سعيد، أهمية تفعيل دور التلي ميديسن، والذي يساهم في توفير الوقت والجهد للكثير فضلا عن حل مشكلة تكدس المستشفيات، منوهة لضرورة الربط بين وزارة الصحة ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لان وزارة الصحة لا تستطيع القيام بهذا الدور وحدها.





وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد عقدت اجتماعًا، ، مع مايكل شمرمر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز "هيلثكير" الألمانية، لبحث سبل التعاون لدعم القطاع الصحي في مصر.





جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتور محمد حسنين، رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون في لنقل التكنولوجيا الحديثة لدعم القطاع الطبي في مجالات التعليم والتدريب، وإدارة المشروعات، والتحول الرقمي والميكنة، والبحث البحث العلمي والنشر، وكذلك التعاون في مجال العيادات الذكية المتنقلة.





وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة ناقشت سبل التعاون مع الشركة في تجهيز المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض المعدية، وتزويده بأحدث الأنظمة في مجال تداول وحفظ البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى تزويد المعامل المركزية بوزارة الصحة وفروعها بجميع المحافظات، بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة.





وأشار مجاهد إلى أن الاجتماع تطرق إلى دعم الشركة للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية من خلال تغطية جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالقرى المستهدفة وكذلك المستشفيات المركزية التابعة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة خاصة أجهزة (الأشعة المقطعية، والأشعة السينية، والسونار).





من جانبه أكد مايكل شمرمر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز "هيلثكير" الألمانية، حرص الشركة على دعم القطاع الصحي في مصر، وإمداده بوسائل التكنولوچيا والأجهزة الطبية الحديثة، كما أعرب عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان خاصة في المبادرات الرئاسية والمشاريع القومية والتي تساهم في تطوير منظومة الصحة بمصر.