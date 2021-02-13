انتهاء فعاليات دورة الخرائط الذهنية في مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إن المركز ينظم دورة الخرائط الذهنية ، بالتعاون بين جامعة عين شمس ، ومركز تعليم الكبار AEC2001 ، والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT.





وأضاف السعيد ، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إن الدورة ستعقد "أونلاين" عبر برنامج "ZOOM"، وتنتهي اليوم السبت ، الموافق 13 فبراير 2021 ، من الساعة 6 : 9 مساءً.





وأكد الدكتور اسلام السعيد، أن المتدرب يحصل على شهادة باللغة العربية معتمدة بختم النسر من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT مع إمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغة الإنجليزية.





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وأشار الدكتور إسلام السعيد الى أن محاور الدورة تشمل الاتي :





- علاقة فكرة الخرائط بالدماغ.

- المفهوم والمميزات والأنواع المختلفة لها.

- مهارات بناء وقراءة الخرائط الذهنية.

- أهم المشاكل الشائعة في استخدام الخرائط الذهنية.



