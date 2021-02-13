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تعليم

انتهاء فعاليات دورة الخرائط الذهنية في مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

السبت 13/فبراير/2021 - 05:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إن المركز ينظم دورة الخرائط الذهنية، بالتعاون بين جامعة عين شمس، ومركز تعليم الكبار AEC2001، والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT.

وأضاف السعيد، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إن الدورة ستعقد "أونلاين" عبر برنامج "ZOOM"، وتنتهي اليوم السبت، الموافق  13 فبراير 2021، من الساعة 6 : 9 مساءً.

وأكد الدكتور اسلام السعيد، أن المتدرب يحصل على شهادة باللغة العربية معتمدة بختم النسر من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT مع إمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغة الإنجليزية.

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 وأشار الدكتور إسلام السعيد الى أن محاور الدورة تشمل الاتي :

- علاقة فكرة الخرائط بالدماغ.
- المفهوم والمميزات والأنواع المختلفة لها.
- مهارات بناء وقراءة الخرائط الذهنية.
- أهم المشاكل الشائعة في استخدام الخرائط الذهنية.

وفي سياق اخر نظمت وحدة متابعة الخريجين والتدريب المهني التابعة لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع بوابة السفير، ورشة عمل حاضر فيها الكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب، بعنوان "الترجمة والكتابة للصحافة"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة، د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف د. يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د.نهله راحيل مديرة الوحدة.

وأوضحت د.سلوى رشاد عميد الكلية، أن ورشة العمل تأتي في إطار تأهيل طلاب كلية الألسن وخريجيها لمتطلبات سوق العمل، مشددة على أن الكلية اعتمدت خلال فترة تعليق حضور الطلاب بالكلية على التقنيات الرقمية في مواصلة الحياة العلمية و الثقافية، مؤكدة أن المرحلة الجامعية هي الركيزة الاساسية لتشكيل وجدان الطلاب و تأهيلهم للحياة العملية.
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