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رياضة

مجموعة الأهلي.. سيمبا يفوز على فيتا بهدف نظيف في الكونغو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:01 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق سيمبا التنزاني على فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

هدف المباراة الوحيد أحرزه كريس موجولو في الدقيقة 61 من ضربة جزاء، ليقود سيمبا للفوز بهدف نظيف وتحقيق نقاط المباراة الثلاث من على أرضية ملعب فيتا.

وبتلك النتيجة، تحصل سيمبا على أول 3 نقاط وضعته على صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد فيتا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

ويتواجد في تلك المجموعة النادي الأهلي حامل اللقب، إضافة إلى فريق المريخ السوداني.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من نفس المجموعة.
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