نادية الجندي تكشف اسمها الحقيقي ولقب الدلع المفضل لها ..فيديو

قالت نجمة الجماهير، الفنانة نادية الجندي، إن اسمها الحقيقي نادية عبدالسلام الجندى واسم الدلع المفضل "نونا"، موضحة أنها تعشق الأطفال، معلقة :"محدش هيعرف يمثل قصة حياتها غيرها".
وأضافت "الجندي" خلال استضافتها ببرنامج "ابلة فاهيتا" عبر فضائية اون ، أنها لا تحب ارتداء الحذاء بالكعب وتفضل "الكوتشيهات".
ونوهت أنها تحب التجديد والاختلاف لذا ظهرت بشخصية "نفرتيتى" فى برنامج "انت مين " ، موضحة أنها تركز فى أعمالها الفنية ، معلقة :" انها تحب الرياضة والنظام الغذائي ولا تحب التدخين".
وأوضحت أنها تفضل مهرجان بنت الجيران ، كما أنها سمعته فى باريس ، كما قدم فريق إعداد البرنامج هدية لها "اغنية خاصة" حول مشوارها الفنى وأهم أعمالها.