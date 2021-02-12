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توك شو

نادية الجندي تكشف اسمها الحقيقي ولقب الدلع المفضل لها ..فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:42 م
نادية الجندي ببرنامج
نادية الجندي ببرنامج فاهيتا
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محمود محسن
قالت نجمة الجماهير، الفنانة نادية الجندي، إن اسمها الحقيقي نادية عبدالسلام الجندى واسم الدلع المفضل "نونا"، موضحة أنها تعشق الأطفال، معلقة :"محدش هيعرف يمثل قصة حياتها غيرها". 

وأضافت "الجندي" خلال استضافتها ببرنامج "ابلة فاهيتا" عبر فضائية اون ، أنها لا تحب ارتداء الحذاء بالكعب وتفضل "الكوتشيهات". 

ونوهت أنها تحب التجديد والاختلاف لذا ظهرت بشخصية "نفرتيتى" فى برنامج "انت مين " ، موضحة أنها تركز فى أعمالها الفنية ، معلقة :" انها تحب الرياضة والنظام الغذائي ولا تحب التدخين". 

وأوضحت أنها تفضل مهرجان بنت الجيران ، كما أنها سمعته فى باريس ، كما قدم فريق إعداد البرنامج هدية لها "اغنية خاصة" حول مشوارها الفنى وأهم أعمالها.
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