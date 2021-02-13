ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان أبيض.. ريا أبي راشد تتألق في جلسة تصوير على البحر

السبت 13/فبراير/2021 - 12:53 ص
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
Advertisements
آية التيجي
تألقت الإعلامية ريا أبي راشد جلسة تصوير جديدة على البحر ونضرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وانثوية، وهو ما دفعهم للتعبير عن حبهم الشديد لها من خلال التعليقات عليها.

اقرأ أيضًا |

وظهرت ريا أبي راشد مُرتدية فستان طويل بكم واحد طويل وبفتحة من ا لقدمين، وبحذاء باللون السيلفر ، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.

وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلًا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة وجذابة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وبالنسبة للماكياج لم تتكلف ريا أبي راشد في وضع المكياج؛ حيث اكتفت بإبراز جمال عينيها بالآي لاينر والماسكرا والكحل الأسود، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه، وهو ما تناسب مع بشرتها وملامحها .

ولم تتكلف ريا ابي راشد بارتداء الاكسسوارات؛ واكتفت باختيار قرطين  وخاتم باللون الفضي اللامع، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

وتقوم ريا أبي راشد منذ عام 2010  بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

وبدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهم قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.

وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

القطيفة الذهبي.. ريا أبي راشد تبرز جمالها على إنستجرام

بملابس شتوية.. ريا أبي راشد تشارك متابعيها صورة مع شقيقتها

أوف شولدرز قطيفة.. ريا أبي راشد تتألق بالأسود مع شجرة الكريسماس.. شاهد

بالأسود.. ريا أبي راشد تشارك متابعيها فتح هدايا الكريسماس

بفستان قشر السمكة.. ريا أبي راشد تتألق بإطلالة جذابة

بنظارة قلب.. ريا أبي راشد تشارك متابعيها صورا مرحة مع ابنتها لولا

ترشيحاتنا

دانتيل قصير فوق الركبة.. شاهد فستان كتب كتاب دينا داش

التعليم العالي في أسبوع.. إعلان تفاصيل جديدة عن الامتحانات.. تعويضات مادية لأسر الشهداء من الأطقم الطبية.. بحث إنشاء أفرع للجامعات البرتغالية في مصر

خالد بيومي: الكرة ظلمت الزمالك.. وهذه غلطة باتشيكو

حادث بشع.. "عربية نقل" تدهس 5 سيارات.. فيديو

مش كله تمام.. محمد موسى يصرخ على الهواء ويطلب تدخل محافظ الجيزة

أحترم محمد مختار.. نادية الجندي تكشف حقيقة زواجها قريبا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوبرمان.. شاهد لحظة قفز ضابط شرطة بامرأة من البلكونة لإنقاذها من حريق ضخم | فيديو

5 وصفات لعمل القرص في المنزل.. أبرزها بالعسل الأبيض

علاج ضيق التنفس في البيت.. وصفات مذهلة لا حصر لها