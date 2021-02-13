ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تنسيقية الاحزاب: مخاطر كبيرة من العشوائيات تتمثل في انتشار الجريمة

السبت 13/فبراير/2021 - 01:28 ص
العشوائيات
العشوائيات
Advertisements
حمزة شعيب
قال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب،  إن مصر وصلت إلى مرحلة خطر تتمثل في انتشار العشوائيات بكل المحافظات.

وتابع درويش خلال حواره ببرنامج " التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية"،:" الفكرة  الآن الماثلة أمام الدولة والبرلمان هي التخلص تماما العشوائيات".

وأوضح:" ملف العشوائيات كانت الدولة والحكومة تخشي التعامل معه في السابق ولكن الآن الدولة تحاول حل المشكلة والقضاء  بكل فعالية".

وأشار إلى أن هناك مخاطر كبيرة من العشوائيات تتمثل في انتشار الجريمة ووجود سكن غير آدمي، ونحن الآن على أرض الواقع نرى أشياء تتم، وبالنسبة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعزبة الهجانة، فإنها لديها دلالات إنسانية هامة ويجب شكره عليها".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الهجرة تبحث طرق التعاون حول الدارسين بالخارج بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب

عبد المنعم سعيد: بناء الإنسان جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة

رئيس تطوير العشوائيات يوضح الهدف من زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة اليوم

مشهد لم نراه منذ الستينات.. نشات الديهي يعلق على تفقد السيسي لعزبة الهجانة.. فيديو

برلماني: مصر أدارت ملف العشوائيات بخبرة عالية

برلماني: تطوير عزبة الهجانة بداية لتواجد الدولة في المناطق الشعبية

ترشيحاتنا

سوبرمان.. شاهد لحظة قفز ضابط شرطة بامرأة من البلكونة لإنقاذها من حريق ضخم | فيديو

أخبار الفن | تعافي سيد رجب من كورونا.. أمريكية تشهر إسلامها تأثرًا بـ مسلسل قيامة أرطغرل

أخبار التوك شو.. السيسي يوجه سؤالا مفاجئا خلال جولته.. وتعديل وزاري محدود.. نادية الجندي تكشف حقيقة زواجها.. وموسى يصرخ على الهواء

فرح شعبنا.. آراء جيران الشناوي بعد تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم ..شاهد

إطلالات تكشف عن جمالها.. 10 صور تجمع الشناوي بزوجته

الأهلي يقترب من ضم كريم العراقي بعد رفضه التجديد مع المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إذاعة متجددة لعالم متجدد.. شعار اليوم العالمي للإذاعة 2021.. قصته وأهدافه

سوبرمان.. شاهد لحظة قفز ضابط شرطة بامرأة من البلكونة لإنقاذها من حريق ضخم | فيديو

5 وصفات لعمل القرص في المنزل.. أبرزها بالعسل الأبيض