تنسيقية الاحزاب: مخاطر كبيرة من العشوائيات تتمثل في انتشار الجريمة

قال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن مصر وصلت إلى مرحلة خطر تتمثل في انتشار العشوائيات بكل المحافظات.





وتابع درويش خلال حواره ببرنامج " التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية"،:" الفكرة الآن الماثلة أمام الدولة والبرلمان هي التخلص تماما العشوائيات".





وأوضح:" ملف العشوائيات كانت الدولة والحكومة تخشي التعامل معه في السابق ولكن الآن الدولة تحاول حل المشكلة والقضاء بكل فعالية".





وأشار إلى أن هناك مخاطر كبيرة من العشوائيات تتمثل في انتشار الجريمة ووجود سكن غير آدمي، ونحن الآن على أرض الواقع نرى أشياء تتم، وبالنسبة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعزبة الهجانة، فإنها لديها دلالات إنسانية هامة ويجب شكره عليها".



