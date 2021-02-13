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فن

أسرة فيلم " آل هارون " تبدأ تصوير المشاهد الأولى داخل القاهرة خلال أيام

السبت 13/فبراير/2021 - 05:00 ص
احمد وفيق
احمد وفيق
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سعيد فراج
أكد منتج فيلم " آل هارون " أنه من المقرر البدء فى تصوير المشاهد الأولى من الفيلم خلال أيام بالقاهرة , لافتا أنه قد تم تحديد أماكن التصوير الداخلية والخارجية  المقرر تصوير أحداث الفيلم بها , مؤكدا أن أحداث الفيلم بالكامل سيتم تصويرها داخل القاهرة وخارجها. 

وأضاف منتج الفيلم أن التحضيرات النهائية  لـ " آل هارون" تسير على قدم وساق، حيث أن الشركة المنتجة للفيلم قامت بضم نخبة  كبيرة من أهم نجوم مصر والوطن العربى للمشاركة فى هذا العمل الذى إستغرقت الشركة ما يقرب من الشهر ونصف للتحضير له , مؤكدا أن هناك جلسات عمل يومية لوضع التفاصيل النهائية للفيلم إستعدادا لبدء التصوير. 

فيلم " آل هارون " تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية. 

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ويشارك فى بطوله العمل كل من الفنان منذر ريحانه، عبير صبرى، احمد وفيق، ايهاب فهمي، محمد عز، احمد عبدالله محمود، امير صلاح الدين، هاجر الشرنوبى، وغيرهم من الاسماء المعروفة.  

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