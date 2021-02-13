زيادة جديدة فى سعر سوزوكي اسبريسو 2021 فى مصر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية سوزوكي عن موديل 2021 للطراز إسبريسو السيارات الرياضية صغيرة الحجم منذ اواخر شهر اكتوبر العام الماضى ، لتستقر اسعار الموديل الجديد حتى العام الحالى ولكن خلال الايام الماضية تم زيادة اسعار هذا الطراز فى السوق المحلى .





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قوة سوزوكي إسبريسو





وتستمد السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2021 قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات، سعتة 1000 سي سي، يولد قوة قدرها 67 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.





و تعتمد السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2021 على منظومة الجر الأمامى، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوي إلى 150 كم.





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مواصفات سوزوكي إسبريسو





وتضم السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2021 عدد من وسائل الامان ، منها عدد 2 وسائد هوائية أماميه للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS .





بالضافة الى نظام مانع إدارة المحرك، و جنوط 14 بوصة، وحساسات ركن خلفية ومكييف هواء يدوى، وزجاج كهرباء أمامى، مصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين .





كما زودت سوزوكى اسبريسو بنظام صوتي مكون من عدد 2 مكبرات صوتية مع مخرج كهرباء 12 فولت”، ولوحة عدادات رقمية، إضافة إلى أنها دعمت بقفل أمان للأبواب الخلفية، ومرايات جانبية يدوية الضبط، إمكانية طى المقاعد الخلفية، وباور سترينج، وسنتر لوك، وغيرها.





اسعار سوزوكي إسبريسو





اما عن اسعار السيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2021، فقام الوكيل المحلى برفع أسعار السيارة بقيمة 1000 جنيه فقط ، لتصبح السيارة وفق الزيادات الجديدة بسعر 146.900 ألف جنيه بدلًا 145.900 ألف جنيه .