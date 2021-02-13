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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. غرفة عجمان تعزز جهودها لدعم المشاريع الوطنية للشباب

السبت 13/فبراير/2021 - 10:31 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

أكدت " غرفة تجارة وصناعة عجمان " حرصها على دعم شباب الأعمال المواطنين وتوفير المقومات اللازمة لنمو مشاريعهم وإستقطاب فئات جديدة للبدء بمشاريع ناجحة عبر تقديم التدريب والإستشارات إلى جانب الزيارات الميدانية والترويج وتشجيع أصحاب العلامات التجارية القائمة في الإمارة لتحويلها إلى مجال الامتياز التجاري " فرانشايز" نظرا لتنوع هذه المشاريع الوطنية الناشئة وجودتها ومساهمتها المباشرة في الإقتصاد المحلي.


وعبر محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والإستثمار في الغرفة عن تطلع غرفة عجمان إلى تشجيع أصحاب العلامات التجارية في الإمارة لتحويلها إلى مجال الامتياز التجاري " فرانشايز" خاصة وأن المشاريع الوطنية باتت تتسم بالجودة والابتكار في المنتجات والخدمات، مشيدًا بجهود الجهات الاتحادية والمحلية المعنية و دورها في طرح مبادرات و برامج لتطوير مجال الامتياز التجاري.


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وثمن حرص القيادة السياسية على توفير المقومات والمزايا لدعم مجتمع الأعمال بشكل عام وشباب ورواد الأعمال بشكل خاص وتوجيه الجهات المعنية بضرورة تنويع المبادرات والمحفزات الموجهة لضمان نمو القطاع ومساهمته في الناتج المحلي للإمارة الأمر الذي يزيد من فرص العمل بجميع المجالات الخدمية والتجارية والصناعية وفنية وغيرها.


وأوضح أن غرفة عجمان تسعى وفق رؤية مجلس إدارتها إلى تذليل التحديات و العقبات التي قد تعترض المشاريع الوطنية الناشئة من خلال تكثيف الزيارات بهدف رصد المقترحات و التوصيات و الترويج للمشاريع لضمان توفير بيئة تنافسية تعزز من نجاحها و إستدامتها إلى جانب توفير دليل رواد الأعمال للتعريف بالمشاريع القائمة في الإمارة و أبرز التخصصات وآليات التواصل ليمثل هذا الدليل نافذة على مجال ريادة الأعمال في إمارة عجمان، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين أصحاب المشاريع الوطنية الناشئة ذات الصلة.


وأشاد المدير التنفيذي لقطاع الترويج والإستثمار بالمرونة التي أبداها أصحاب المشاريع في مواجهة تداعيات كوفيد - 19 ما يؤكد متانة وقوة الاقتصاد في إطار اعتماده على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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