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رياضة

الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى لتجاوز صدمة الكأس أمام ألافيس

السبت 13/فبراير/2021 - 09:25 ص
ليونيل ميسي نجم
ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة
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محمد السعيد
يستضيف فريق برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان لتجاوز صدمة وداع كأس ملك إسبانيا، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف وصافة  جدول ترتيب الليجا من ريال مدريد.

كان برشلونة ودع كأس ملك إسبانيا، الأربعاء الماضي، من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام إشبيلية بهدفين دون رد.

في المقابل يطمح ديبورتيفو ألافيس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للابتعاد خطوة عن مراكوز الهبوط.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ 16 بـ 22 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإسباني، غرناطة مع أتلتيكو مدريد، إشبيلية مع هويسكا، إيبار مع بلد الوليد.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
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