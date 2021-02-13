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محافظات

استجابة لـ الأهالي.. رئيس حي غرب شبرا الخيمة يعلن إنارة نفق وكوبري السيارات بميدان المؤسسة.. صور

السبت 13/فبراير/2021 - 09:58 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أنه بناء على شكوى الأهالي من عدم إنارة طريق كوبري ونفق السيارات بميدان المؤسسة تم على الفور التواصل مع إدارة الكهرباء بالحي لحل المشكلة.


وأشار رئيس الحي إلى أنه تم إصلاح وإنارة 3 هايمستر بكوبرى السيارات ونفق السيارات بميدان المؤسسة حرصا على سلامة المواطنين المارة وحمايتهم من أي حوادث.

وكان قد أشتكى أهالي حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من عدم إنارة نفق وكوبري السيارات بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة لأهميته لمرور المواطنين والسيارات وعدم الإنارة تسبب في حوادث مرور وسرقات.

من ناحية أخرى أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن المحافظة تلقت 222 ألفل و496 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب من مليار و248 مليونا و606 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات.

وأكد المحافظ استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين حفاظا على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.

وأشار إلى أن اجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص مضيفا أن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين، وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة، مناشدا المواطنين من أبناء المحافظة من لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن بسرعة التوجه للوحدات المحلية كل فى نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة تحقيقًا للصالح العام.

من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية حملة موسعة للتفتيش على المصانع بمنطقة الصفا الصناعية.
وقال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة إن الحملة شارك فيها شرطة المرافق ومسئولي الإدارات والإشغالات والبيئة بالوحدة المحلية.

وأضاف أن الحملة قامت بالمرور على بعض المصانع بمنطقة الصفا الصناعية بعرب العليقات ومتابعة التشغيل للمصنع بالإجراءات الصحيحة من الترخيص والصحة والسلامة المهنية ووضع فلاتر للمصانع التي ينبعث منها أدخنة للحفاظ على صحة العاملين بها والمواطنين لعدم انبعاث روائح وأدخنة مضرة بصحة المواطنين.  
استجابة لـ الأهالي.. رئيس حي غرب شبرا الخيمة يعلن إنارة نفق وكوبري السيارات بميدان المؤسسة.. صور
استجابة لـ الأهالي.. رئيس حي غرب شبرا الخيمة يعلن إنارة نفق وكوبري السيارات بميدان المؤسسة.. صور
استجابة لـ الأهالي.. رئيس حي غرب شبرا الخيمة يعلن إنارة نفق وكوبري السيارات بميدان المؤسسة.. صور
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