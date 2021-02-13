علاج فروة الرأس الملتهبة.. وأبرز أعراضها

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في فصل الشتاء الأمر الذي يجعلنا بحاجة لـ علاج فروة الرأس الملتهبة، حيث انه مع برودة الجو يعاني كثيرون من التهاب فروة الرأس، وبالأخص بين أصحاب فروة الرأس الدهنية ، لذا سنقوم بمناقشة طريقة فعالة في علاج فروة الرأس الملتهبة.