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مرأة

علاج فروة الرأس الملتهبة.. وأبرز أعراضها

السبت 13/فبراير/2021 - 09:58 ص
علاج فروة الرأس الملتهبة
علاج فروة الرأس الملتهبة
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آية التيجي
تزيد مشكلة القشرة في فصل الشتاء الأمر الذي يجعلنا بحاجة لـ علاج فروة الرأس الملتهبة، حيث انه مع برودة الجو يعاني كثيرون من التهاب فروة الرأس، وبالأخص بين أصحاب فروة الرأس الدهنية ، لذا سنقوم بمناقشة طريقة فعالة في علاج فروة الرأس الملتهبة.

ويعتمد علاج فروة الرأس الملتهبة في التخلص من الأعراض التي تصاحب، وأهمها: حدوث حكة مؤلمة، ظهور قشرة كثيفة مزعجة، إلا ان استخدام الوصفات الطبيعية لا يمكنها ان تجعلك تتخلص من هذه الاعراض.


ومن أبرز طرق علاج فروة الرأس الملتهبة  استخدام التركيبات، والتي سوف تخلصكم من هذه المشكلة، حيث يمكن تحضيرها في أي صيدلية، دون إنفاق الكثير من المال على الوصفات، ولكن عليكم بالتوجه لأصحاب الصيدليات ذات الخبرة والكفاءة، وتشمل التركيبة:

Salicylic acid 1
Sodium borate 2
Zinc oxide 7
Propylene glycol ad 100

وتستخدم  هذه التركيبة على فروة الرأس مباشرة، ولكن يجب رج التركيبة قبل استخدامها ثم دهان فروة الرأس خلال الليل وقبل النوم بمعدل يوم بعد يوم، ذلك حتى تحصلوا على النتيجة المراد تحقيقها.
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