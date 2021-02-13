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زاهي حواس يكشف كواليس وأسرار اكتشافات أثرية جديدة بسقارة.. تفاصيل

السبت 13/فبراير/2021 - 10:33 ص
الدكتور زاهي حواس،
الدكتور زاهي حواس، عالم الاثريات
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري، إن البعثة المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، التي تعمل برئاسته في منطقة آثار سقارة بجوار هرم الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة من الدولة القديمة، عثرت على اكتشافات أثرية هامة تعود إلى الدولة القديمة والحديثة والعصور المتأخرة.

وأضاف الدكتور زاهي حواس، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، الهرم الذي تم اكتشافه، كان واحدا من ضمن اكتشافات الدكتور زاهي حواس في عام 2010، لافتا: "بس مكانش ليه اسم للملكة، ففكرت هو بتاع مين ده، دورت في حياة الملك تتي، لقيت في حياته 3 ستات بس 2 زوجات وأمه، فقولت احتمال يكون الهرم ده بتاع أم الملك تتى"، متابعا أنه منذ شهر ونصف فقط "عثرنا على  المعبد الجنائزي للهرم، وداخل المعبد اكتشفنا اسم ملكة لأول مرة بتعرف في التاريخ وهي الملكة ميت".

وأوضح أن هذا الاكتشاف سيغير من كتابات التاريخ، مشيرا إلى أنهم أيضا كشفوا داخل هذا الهرم أطول مسلة عثر عليها حتى الآن في الدولة القديمة ويبلغ طولها 1.5 سم، وعليها نقوش باسم الملكة ميت وهي ابنه الإله كب.

وأشار إلى أنه في العصور القديمة كان يتم منح الزوجة التي ليست من أصول ملكية هذا اللقب لجلب القوة بجانب الملك، معتقدا أن كشف اسم هذه الملكة والهرم الخاص بها "هيغير تاريخ الأسرة الـ6"، مردفا أنهم لم يعرفوا حتى الآن سبب أن "ابوت" هي الزوجة الأولى للملك ومع ذلك هرمها أصغر هرم مقارنة بالزوجتين الأخرتين.
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