تفريغ كاميرات مراقبة المحيطة بالمقابر لكشف لغز العثور على جثة رضيع بالإسماعيلية

تكثف مباحث الإسماعيلية جهودها لكشف لغز العثور على جثة طفل رضيع بمقابر الإسماعيلية.









وكشفت المصادر أنه يجري حاليًا تفريغ الكاميرات المحيطة بالمقابر لمحاولة الوصول إلى أي معلومات حول الواقعة.









وكان أحد الأهالي عثر على جثة لطفل حديث الولادة، مجهول الهوية، ملقاة داخل إحدى المقابر في منطقة الشهداء، بدائرة قسم ثاني الإسماعيلية، ظهر الخميس.









وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد ايهاب مصطفى، مأمور قسم ثاني يفيد بالعثور على جثة رضيع ملفوفة بقطعة قماش، داخل إحدى المقابر.









وانتقل رجال البحث الجنائي، برئاسة المقدم مروان الطحاوي، إلى محل الواقعة لفحص البلاغ، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.









وبحسب المصادر، فإن الطفل في عمر يومين تقريبًا، حيث تظهر عليه علامات تفيد بأنه حديث الولادة، مشيرةً إلى أنه من المتوقع وفاته عقب ولادته مباشرة.









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