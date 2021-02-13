بيطري الشرقية: ضبط عبوات أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمركز منيا القمح

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية .

وأضاف محافظ الشرقية انه قامت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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وأشار الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية ( إدارة الخدمات ) بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالشرقية بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز منيا القمح لضبط الأدوية والعيادات المخالفة ، أسفرت عن ضـبط 359 عبوة لـ ( 32 صنف ) دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية – مجهول المصدر ) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا .

فيما تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية.

وعلى جانب أخر،أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية،تواصل أعمال التطهير المكثفة بدور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخري، والتي تقدم خدمات للمواطنين، وأماكن التجمعات بالبنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصرافة، ومواقف السيارات، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وغيرها، حيث تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لتجنب إنتشار العدوي، مقدمًا الشكر لجميع فرق العمل علي المجهود المبذول، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وأشار "مسعود" إلى أن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، قامت بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.