ننشر جداول تسكين طلاب المدن الجامعية بجامعة عين شمس

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة عين شمس تحت إشراف أ. إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية، جداول تسكين طلاب المدن الجامعية.

جاء ذلك تحت رعاية أد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، وإشراف أ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب،

ومن المقرر حضور الطلاب وفق المواعيد المعلنة لإجراء الفحص الطبي للتأكد من خلو الطلاب من فيروس كوفيد _١٩، وذلك من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا ، عدا يومي الجمعة والسبت.

وأشارت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة عين شمس إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لكل طالب حيث لن يتم السماح باستقبال اي طالب او طالبة في غير الموعد المحدد له كما نوهت الي انه لن يتم السماح بدخول المباني لاي طالب او طالبة الابعد عمل الكشف الطبي والتحليل المقرر يوم وصوله وذلك بمقر المدينة التي يقيم بها علي نفقة الجامعة .





واوضحت الادارة العامة للمدن الجامعية عدم دخول اي طالب او طالبة مصاب بفيروس كورونا حفاظا علي سلامة باق الطلاب مؤكد انه يتم تسكين كل طالب وطالبة في ذات الغرفة التي كان يقيم بها قبل تعليق الدراسة .