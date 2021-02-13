في ذكرى وفاة عباس فارس.. تزوج من شقيقتين

تحل اليوم السبت، ذكرى وفاة الفنان القدير عباس فارس، والذي قدم عددًا من الأعمال الفنية أبرزها "عطيل"، و"قصة نشيد الأمل"، و"ظهور الإسلام"، و"حملة أبرهة على بيت الله الحرام".



