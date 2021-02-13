مصر للطيران تسير 66 رحلة جوية اليوم.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم السبب، 66 رحلة جوية تنقل على متنها 5557 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وتنطلق 66 رحله جويه بمعدل 41 رحله دوليه إلى كل من بيروت، بغداد، أكرا ، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، تونس، لندن، موسكو، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، ميلانو، مدريد، نيويورك، جنيف، بروكسل، ميونخ، أثينا، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، برلين، فيينا، فرانكفورت، بينما تنظم الشركة 22 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5557 راكب.



