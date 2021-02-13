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أخبار البلد

مصر للطيران تسير 66 رحلة جوية اليوم.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

السبت 13/فبراير/2021 - 11:56 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم السبب، 66 رحلة جوية تنقل على متنها 5557 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق  66 رحله جويه بمعدل 41 رحله دوليه إلى كل من بيروت، بغداد، أكرا ، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، تونس، لندن، موسكو، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، ميلانو، مدريد، نيويورك، جنيف، بروكسل، ميونخ، أثينا، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، برلين، فيينا، فرانكفورت، بينما تنظم الشركة 22 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5557 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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