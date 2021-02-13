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حوادث

ضبط شخصين لإنشائهما منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالمعادي

السبت 13/فبراير/2021 - 12:24 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
القي ضباط مباحث القاهرة القبض علي شخصين لقيامهما بإدارة منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

 تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من فقد قسم المصنفات الفنية بالقاهرة يفيد قيام صاحب شركة لتوزيع الإنترنت ، وفنى شبكات بذات الشركة- مقيمان بالقاهرة بإتخاذ شقة مستأجرة للأول بالمعادى مكانًا لإدارة منظومة إتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالشقة مقابل إشتراك نقدى شهرى بالمخالفة للقانون.

علي الفور تم توجيه القوات باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وأمكن ضبطهما اثناء تواجدهما بالشقة وعثر بداخلها على جهاز حاسب آلى محمل علية منظومة لإدارة وتوزيع الإنترنت وكذا أسماء جميع المشتركين - شاشة عرض -2 جهاز وحدة معالجة مركزية - جهاز لاب توب - عدد من أجهزة إستقبال وتوزيع الإنترنت - دفاتر لتحصيل الإشتراكات - مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالشركة - طابعة - عدد من أطباق إرسال الإشارات للمشتركين - عدد 2 هاتف محمول لإستقبال مكالمات المشتركين - مبلغ مالى متحصلات المشتركين.

بمواجهتهما إعترفا بإدارة شبكة إنترنت بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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